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В Украину зайдет антициклон. Синоптики дали прогноз на сегодня

Украина, Пятница 07 февраля 2025 07:00
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В Украину зайдет антициклон. Синоптики дали прогноз на сегодня Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 7 февраля, в Украине снег ожидается только в Крыму. Возможны порывы ветра и мороз днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Мощный антициклон, сформированный в арктическом воздухе, переместился на северную территорию Европейской России и охватил большие пространства, обусловливая в Украине дальнейший рост уже и так высокого атмосферного давления", - рассказали синоптики.

Поэтому небо местами прояснится, а осадки не прогнозируются, а лишь в Крыму будет падать небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°.
В Украину зайдет антициклон. Синоптики дали прогноз на сегодня
Погода в Украине 7 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в ближайшие дни в Украине

Как уже отмечалось, с 7 февраля в Украине будет преобладать погода без осадков. Такая ситуация сохранится и на выходных и даже может "задержаться" на начало следующей рабочей недели.

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