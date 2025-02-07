В Украину зайдет антициклон. Синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 7 февраля, в Украине снег ожидается только в Крыму. Возможны порывы ветра и мороз днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"Мощный антициклон, сформированный в арктическом воздухе, переместился на северную территорию Европейской России и охватил большие пространства, обусловливая в Украине дальнейший рост уже и так высокого атмосферного давления", - рассказали синоптики.

Поэтому небо местами прояснится, а осадки не прогнозируются, а лишь в Крыму будет падать небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°.



Погода в Украине 7 февраля (facebook.com/UkrHMC)