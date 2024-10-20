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В Україну зайде антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Україна, Неділя 20 жовтня 2024 14:05
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В Україну зайде антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: синоптик дала прогноз на 21 жовтня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 21 жовтня, в Україні буде сонячно та без опадів. Виною тому - антициклон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Погода найближчим часом в Україні буде без дощів, багато сонця, багато, втім, туманів. Тепла також побільшає на наступному тижні. Північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня", - розповіла вона.

За словами Діденко, у більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 градусів.

"Ночі, звичайно, будуть холодними, із періодичними заморозками, відповідно, у домівках також буде холодно. В середині тижня ймовірність заморозків зменшиться", - зазначила синоптик.

Погода у Києві та коли чекати дощі

У Києві завтра та найближчими днями опадів не очікується, бо прийде антициклон.

"Вночі 21 жовтня 0...+3 градусів, місцями заморозки, надалі по тижню без заморозків, хоча й свіженько, +3...+6 градусів. Вдень у понеділок у столиці +12...+14 градусів, у вівторок-середу потеплішає до +16 градусів, у четвер-п'ятницю +11...+14 градусів", - констатувала синоптик.

За її даними, найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.

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