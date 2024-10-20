ua en ru
Вс, 20 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украину зайдет антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Украина, Воскресенье 20 октября 2024 14:05
UA EN RU
В Украину зайдет антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: синоптик дала прогноз на 21 октября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 21 октября, в Украине будет солнечно и без осадков. Виной тому - антициклон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Погода в ближайшее время в Украине будет без дождей, много солнца, много, впрочем, туманов. Тепла также прибавится на следующей неделе. Северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление зацепит и забросит нам высокие градусы с юга", - рассказала она.

По словам Диденко, в большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 градусов.

"Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками, соответственно, в домах тоже будет холодно. В середине недели вероятность заморозков снизится", - отметила синоптик.

Погода в Киеве и когда ждать дожди

В Киеве завтра и в ближайшие дни осадков не ожидается, потому что придет антициклон.

"Ночью 21 октября 0...+3 градусов, местами заморозки, в дальнейшем по неделе без заморозков, хотя и свежо, +3...+6 градусов. Днем в понедельник в столице +12...+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11...+14 градусов", - констатировала синоптик.

По ее данным, ближайшие дожди ожидаются с 28 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз
Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш