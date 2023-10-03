Україну завтра перетне дощовий атмосферний фронт, але погода здивує

"Україну завтра перетинатиме атмосферний фронт. Якщо такий атмосферний гість - то й дощі мають бути. За теорією - так, за практикою - дощі завтра якщо десь і пройдуть, тим пощастить", - розповіла синоптик.

За словами Діденко, якщо йде фронт, синоптик не має права сказати в прогнозі погоди "без опадів", але "тих дощів буде, як кіт наплакав".

Крім того, за її словами, вітер завтра очікується рвучким, часом сильним, західних напрямків.

"На півдні та сході обмежиться помірним", - констатувала вона.

Що стосується температури повітря, то вона "все ще радує" - впродовж дня передбачається +18...+23 градуси.

Погода в Києві

У столиці в середу, 4 жовтня, очікується збільшення хмарності, посилення вітру, є ймовірність невеликого дощу.

"Температура повітря у столиці завтра близько +20 градусів", - додала Діденко.

Погода в Україні до кінця тижня

Зазначимо, що цей атмосферний фронт - перший у низці аналогічних атмосферних фронтів, які диктуватимуть погоду в Україні до кінця цього тижня. Зокрема, вже 6, 7 та 8 жовтня дощів в Україні побільшає.

Крім того, раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що найближчим часом в Україні очікується погіршення погоди, аж до заморозків.