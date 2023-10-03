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Украину завтра пересечет дождевой атмосферный фронт, но погода удивит

Фото: синоптик дала прогноз на 4 октября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 4 октября, Украина будет пересекать атмосферный фронт. И, несмотря на то, что обычно он приносит с собой дожди, на этот раз осадков ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Украину завтра будет пересекать атмосферный фронт. Если такой атмосферный гость - то и дожди должны быть. По теории - да, по практике - дожди завтра если где-то и пройдут, тем повезет", - рассказала синоптик.

По словам Диденко, если идет фронт, синоптик не имеет права сказать в прогнозе погоды "без осадков", но "тех дождей будет, как кот наплакал".

Кроме того, по ее словам, ветер завтра ожидается порывистым, подчас сильным, западных направлений.

"На юге и востоке ограничится умеренным", - констатировала она.

Что касается температуры воздуха, то она "все еще радует" - в течение дня предполагается +18...+23 градуса.

Погода в Киеве

В столице в среду, 4 октября, ожидается увеличение облачности, усиление ветра, вероятность небольшого дождя.

"Температура воздуха в столице завтра около +20 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Украине до конца недели

Отметим, что этот атмосферный фронт - первый в череде аналогичных атмосферных фронтов, которые будут диктовать погоду в Украине до конца этой недели. В частности, уже 6, 7 и 8 октября дождей в Украине станет больше.

Кроме того, ранее синоптик Наталка Диденко рассказывала, что в ближайшее время в Украине ожидается ухудшение погоды, вплоть до заморозков.

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