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Прийде антициклон Sonja. Синоптик розповіла чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Україна, Вівторок 03 жовтня 2023 07:00
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Прийде антициклон Sonja. Синоптик розповіла чого чекати від погоди в Україні сьогодні Фото: в Україну прийде антициклон Sonja 3 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду в Україні 3 жовтня диктуватиме антициклон Sonja. Тому буде тепло, сонячно та без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"3 жовтня в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Антициклон Sonja це організує", - розповіла вона.

Синоптик зазначила, що сьогодні буде досить тепло, протягом дня +17.....+23 градуси.

"Щоправда, вночі значно свіжіше, +6...+11 градусів", - додала Діденко.

Погода в Україні до кінця тижня

Як розповіла Діденко, 4 жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі. 5 жовтня очікується "суха пауза".

"6, 7 та 8 жовтня чергові атмосферні фронти почнуть "шастати" нашою територією (окрім південної частини), тому дощів побільшає", - попередила синоптик.

Заморозки в Україні

Раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що найближчим часом в Україні очікується погіршення погоди, до заморозків.

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