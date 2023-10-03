Прийде антициклон Sonja. Синоптик розповіла чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Погоду в Україні 3 жовтня диктуватиме антициклон Sonja. Тому буде тепло, сонячно та без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"3 жовтня в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Антициклон Sonja це організує", - розповіла вона. Синоптик зазначила, що сьогодні буде досить тепло, протягом дня +17.....+23 градуси. "Щоправда, вночі значно свіжіше, +6...+11 градусів", - додала Діденко. Погода в Україні до кінця тижня Як розповіла Діденко, 4 жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі. 5 жовтня очікується "суха пауза". "6, 7 та 8 жовтня чергові атмосферні фронти почнуть "шастати" нашою територією (окрім південної частини), тому дощів побільшає", - попередила синоптик. Заморозки в Україні Раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що найближчим часом в Україні очікується погіршення погоди, до заморозків.