Прийде антициклон Sonja. Синоптик розповіла чого чекати від погоди в Україні сьогодні
Погоду в Україні 3 жовтня диктуватиме антициклон Sonja. Тому буде тепло, сонячно та без дощів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"3 жовтня в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Антициклон Sonja це організує", - розповіла вона.
Синоптик зазначила, що сьогодні буде досить тепло, протягом дня +17.....+23 градуси.
"Щоправда, вночі значно свіжіше, +6...+11 градусів", - додала Діденко.
Погода в Україні до кінця тижня
Як розповіла Діденко, 4 жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі. 5 жовтня очікується "суха пауза".
"6, 7 та 8 жовтня чергові атмосферні фронти почнуть "шастати" нашою територією (окрім південної частини), тому дощів побільшає", - попередила синоптик.
Заморозки в Україні
Раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що найближчим часом в Україні очікується погіршення погоди, до заморозків.
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