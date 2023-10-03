ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україну завтра перетне дощовий атмосферний фронт, але погода здивує

Україна, Вівторок 03 жовтня 2023 12:51
UA EN RU
Україну завтра перетне дощовий атмосферний фронт, але погода здивує Фото: синоптик дала прогноз на 4 жовтня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 4 жовтня, Україну перетинатиме атмосферний фронт. І попри те, що зазвичай він приносить із собою дощі, цього разу опадів чекати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Україну завтра перетинатиме атмосферний фронт. Якщо такий атмосферний гість - то й дощі мають бути. За теорією - так, за практикою - дощі завтра якщо десь і пройдуть, тим пощастить", - розповіла синоптик.

За словами Діденко, якщо йде фронт, синоптик не має права сказати в прогнозі погоди "без опадів", але "тих дощів буде, як кіт наплакав".

Крім того, за її словами, вітер завтра очікується рвучким, часом сильним, західних напрямків.

"На півдні та сході обмежиться помірним", - констатувала вона.

Що стосується температури повітря, то вона "все ще радує" - впродовж дня передбачається +18...+23 градуси.

Погода в Києві

У столиці в середу, 4 жовтня, очікується збільшення хмарності, посилення вітру, є ймовірність невеликого дощу.

"Температура повітря у столиці завтра близько +20 градусів", - додала Діденко.

Погода в Україні до кінця тижня

Зазначимо, що цей атмосферний фронт - перший у низці аналогічних атмосферних фронтів, які диктуватимуть погоду в Україні до кінця цього тижня. Зокрема, вже 6, 7 та 8 жовтня дощів в Україні побільшає.

Крім того, раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що найближчим часом в Україні очікується погіршення погоди, аж до заморозків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 3 жовтня
Ситуація на фронті сьогодні 3 жовтня
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського