23 листопада у багатьох областях України випав перший сніг.
РБК-Україна зібрало атмосферні фото і відео перших снігопадів на Полтавщині, Одещині та у Харкові.
У Полтаві перший сніг засипає вулички та будинки. Хоча температура повітря не настільки низька, щоб він залишився лежати на землі.
Проте у жителів міста є можливість зробити чудові фото.
Засипає снігом і інші населені пункти Полтавщини. Так, у Карлівці і Лубнах теж віхола.
На Одещині теж пішов перший сніг. Проте це не додало святкового настрою, бо регіон продовжує потерпати від перебоїв з електропостачанням і теплопостачанням через атаки РФ.
Пішов сьогодні сніг як у західних регіонах країни, так і на сході. До прикладу, Харків завіяла хурделиця.
Проте дуже низьких показників повітря 23 листопада термометри в Україні не показують. Тож зима зробила тільки перший акорд ц цьому сезоні.
Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні 24 листопада стане ще на крок ближчою до зимової. Українців попереджають про відчутне похолодання, дощі та сніг, ожеледицю на дорогах та пориви вітру в більшості областей.
Крім того, стало відомо, якою може бути зима в Україні й чи вплине на неї "супер" Ель-Ніньйо.