Україну заллють дощі. Синоптики дали прогноз і назвали причину поганої погоди

Погода в Україні на початку травня: прохолода, дощі та навіть сніг

У першій декаді травня більшість регіонів України перебувала під впливом прохолодної та дощової погоди. Середні температурні показники відповідали типовим для кінця квітня. У найхолодніші дні середньодобова температура знижувалась на 5-8 °C нижче норми.

Сонячного світла було небагато - більшість днів супроводжували суцільна хмарність та похмура атмосфера. Майже по всій Україні фіксувалися заморозки - як у повітрі, так і на поверхні грунту та на висоті 2 см.

Протягом декади в багатьох областях йшли помірні та сильні дощі, місцями з грозами й градом. У високогір’ї Карпат фіксувався мокрий сніг і снігопади, тимчасово утворювався сніговий покрив до 15 см заввишки.

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