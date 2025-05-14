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Украину зальют дожди. Синоптики дали прогноз и назвали причину плохой погоды

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 мая, в Украине будет прохладно. А днем прохладный влажный воздух, который прогреется, вызовет небольшие дожди по всей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Укргидрометцентр".

"14 мая территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет испытывать небольшие колебания", - рассказали синоптики.

В частности, в воздушных пространствах над Украиной все еще будет хозяйничать прохладный влажный воздух с северных направлений, который днем при прогреве будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди.

Переменная облачность. Небольшие дожди (ночью местами). Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°, на высокогорье Карпат 5-10° тепла.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, небольшой дождь (ночью местами). Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.

Погода в Украине 14 мая (facebook.com/UkrHMC)

 

Погода в Украине в начале мая: прохлада, дожди и даже снег

В первой декаде мая большинство регионов Украины находилось под влиянием прохладной и дождливой погоды. Средние температурные показатели соответствовали типичным для конца апреля. В самые холодные дни среднесуточная температура снижалась на 5-8 °C ниже нормы.

Солнечного света было немного - большинство дней сопровождали сплошная облачность и пасмурная атмосфера. Почти по всей Украине фиксировались заморозки - как в воздухе, так и на поверхности почвы и на высоте 2 см.

В течение декады во многих областях шли умеренные и сильные дожди, местами с грозами и градом. В высокогорье Карпат фиксировался мокрый снег и снегопады, временно образовывался снежный покров до 15 см высотой.

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