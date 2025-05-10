Україну заллють дощі майже скрізь: де опадів не буде 11 травня

Завтра, 11 травня, в Україні буде дощова погода. Але все ж будуть регіони, які опади обійдуть стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Завтра, 11 травня, в Україні очікуються дощі, але не скрізь. Опади ймовірні в:

у всіх західних областях;

у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій;

у Києві, Київській;

у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській;

у Чернігівській, Сумській, Харківській;

у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській;

у Миколаївській, Одеській та Херсонській.

Уночі в більшості регіонів буде в межах +3...+5. На півдні максимально до +8 градусів.

Удень на заході буде холодно - у межах +11...+13, на півдні - до +18, місцями в центральних областях, зокрема й у Києві, - у межах +12...+14 градусів. Вночі в Києві буде не вище +6.

Погода в Україні 11 травня (meteo.gov.ua)