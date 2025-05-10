Украину зальют дожди почти везде: где осадков не будет 11 мая

Завтра, 11 мая, в Украине будет дождливая погода. Но все же будут регионы, которые осадки обойдут стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Завтра, 11 мая, в Украине ожидаются дожди, но не везде. Осадки вероятны в:

во всех западных областях;

в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой;

в Киеве, Киевской;

в Черкасской, Кировоградской, Полтавской;

в Черниговской, Сумской, Харьковской;

в Луганской, Донецкой, Днепропетровской;

в Николаевской, Одесской и Херсонской.

Ночью в большинстве регионов будет в пределах +3...+5. На юге максимально до +8 градусов.

Днем на западе будет холодно - в пределах +11...+13, на юге - до +18, местами в центральных областях, в том числе и в Киеве - в пределах +12...+14 градусов. Ночью в Киеве будет не выше +6.

Погода в Украине 11 мая (meteo.gov.ua)