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Украину зальют дожди почти везде: где осадков не будет 11 мая

Украина, Суббота 10 мая 2025 14:23
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Украину зальют дожди почти везде: где осадков не будет 11 мая Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 11 мая в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 11 мая, в Украине будет дождливая погода. Но все же будут регионы, которые осадки обойдут стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Завтра, 11 мая, в Украине ожидаются дожди, но не везде. Осадки вероятны в:
во всех западных областях;

  • в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой;
  • в Киеве, Киевской;
  • в Черкасской, Кировоградской, Полтавской;
  • в Черниговской, Сумской, Харьковской;
  • в Луганской, Донецкой, Днепропетровской;
  • в Николаевской, Одесской и Херсонской.

Ночью в большинстве регионов будет в пределах +3...+5. На юге максимально до +8 градусов.

Днем на западе будет холодно - в пределах +11...+13, на юге - до +18, местами в центральных областях, в том числе и в Киеве - в пределах +12...+14 градусов. Ночью в Киеве будет не выше +6.
Украину зальют дожди почти везде: где осадков не будет 11 маяПогода в Украине 11 мая (meteo.gov.ua)

Погода в апреле 2025 - в мире и в Украине

Апрель в Украине был нестабильным - зафиксированы резкие перепады температуры, рекорды тепла и холода, а также смерчи.

Кроме этого, мировая погода тоже была экстремальной - от ураганов в Китае и песчаных бурь в Ираке до исторической ледовой бури в США.

К тому же росла опасность пожаров - из-за дефицита осадков, жары и ветра в Украине и Европе в апреле резко возросла пожарная опасность.

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