В Україну заходить холодний фронт: синоптик попередила про дощі 4 листопада

Невеликі дощі також можливі на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. На решті території країни - без опадів.

Температура повітря у вівторок знизиться: у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині вдень очікується від +9 до +13 градусів. На півдні, у більшості центральних областей та на сході ще буде тепліше - від +12 до +16 градусів, місцями до +18 градусів.



У Києві 4 листопада небо буде хмарним, очікується дощ, температура знизиться до +10 градусів.

За прогнозом Діденко, 4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. З 6 по 10 листопада очікується короткочасне потепління, а вже з 11-12 листопада прийде відчутне похолодання - вночі температура опускатиметься нижче нуля, вдень становитиме від +2 до +8 градусів.