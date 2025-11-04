UA

В Україну заходить холодний фронт: синоптик попередила про дощі 4 листопада

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 4 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 4 листопада, в західних і північних регіонах України очікуються дощі. Опади принесе холодний атмосферний фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Невеликі дощі також можливі на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. На решті території країни - без опадів.

Температура повітря у вівторок знизиться: у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині вдень очікується від +9 до +13 градусів. На півдні, у більшості центральних областей та на сході ще буде тепліше - від +12 до +16 градусів, місцями до +18 градусів.

У Києві 4 листопада небо буде хмарним, очікується дощ, температура знизиться до +10 градусів.

За прогнозом Діденко, 4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. З 6 по 10 листопада очікується короткочасне потепління, а вже з 11-12 листопада прийде відчутне похолодання - вночі температура опускатиметься нижче нуля, вдень становитиме від +2 до +8 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Детально про те, якою буде погода в Україні цього тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

