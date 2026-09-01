Про Україну не йшлося? В Росії розкрили зміст перемовин з США на саміті G20

У Міністерстві фінансів Росії розповіли, про що говорили глави фінансових відомств Росії та США на полях саміту G20 у Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну Росії.

У відомстві заявили, що міністр фінансів США Скотт Бессент і його російський колега Антон Силуанов на саміті G20 обговорили питання російсько-американської взаємодії у фінансовій сфері, а також питання співпраці в рамках самого G20.

Жодних конкретніших деталей перемовин Мінфін Росії не розкрив.

Сам Трамп пояснив своє рішення запросити росіян на саміт в розмові з журналістами. На запитання про причини запрошення представників Москви президент США заявив, що вважає вміння знаходити спільну мову запорукою успіху.

"Ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма", - сказав Трамп.

За даними американських ЗМІ, насправді під час цієї зустрічі Бессент обговорював із Силуановим мирний план президента США Дональда Трампа щодо України.