В Україну йдуть заморозки: синоптики попередили про різке похолодання вже вночі

П'ятниця 26 вересня 2025 15:33
В Україну йдуть заморозки: синоптики попередили про різке похолодання вже вночі Фото: В Україні можливі заморозки (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні у ніч проти суботи, 27 вересня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Опади не очікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, погоду визначатиме антициклон із центром над Балтикою. Опадів не прогнозують, проте температура суттєво знизиться:

  • вночі на більшій частині території очікується 1-6°C, у південних областях, на Закарпатті та в Криму - 4-9°C;
  • на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3°C (крім півдня та Закарпаття);
  • вдень температура становитиме 12-17°C, у Карпатах - 10-15°C;
  • у високогір’ї Карпат вночі можливі морози від 0°C до -3°C.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня (карта: УкрГМЦ)

Погода в Києві та області

На Київщині 27 вересня буде невелика хмарність та без опадів. Температура повітря вночі становитиме 1-6°C, місцями можливі заморозки на ґрунті 0-3°C.

Вдень - від 12°C до 17°C, у столиці стовпчики термометрів піднімуться до 15°C.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Небезпечні метеорологічні явища

УкрГМЦ також попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 27 вересня в Україні (крім південних областей та Закарпаття) очікуються заморозки на ґрунті 0-3°.

Рівень небезпечності - жовтий.

Синоптики радять аграріям та садівникам врахувати прогноз і вжити заходів для захисту врожаю.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві офіційно настала метеорологічна осінь - 24 вересня, на тиждень пізніше від норми. Це визначили за переходом середньодобової температури нижче +15°. Літо тривало з 21 травня по 23 вересня - 126 днів. Дата входить до пізніх, але рекордною не є.

Також ми розповідали, що 26 вересня в Україні панує суха та сонячна погода завдяки антициклону Petralilly над Балтикою. Температура вдень сягне +16° (на півдні +18°), вночі на більшій частині території можливі заморозки на ґрунті. У Києві буде до +15° вдень. У вихідні погода залишиться подібною, але в неділю очікують дощі на півночі та в столиці.

