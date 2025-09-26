В Україну йдуть заморозки: синоптики попередили про різке похолодання вже вночі

В Україні у ніч проти суботи, 27 вересня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Опади не очікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр .

За прогнозом синоптиків, погоду визначатиме антициклон із центром над Балтикою. Опадів не прогнозують, проте температура суттєво знизиться:

вночі на більшій частині території очікується 1-6°C, у південних областях, на Закарпатті та в Криму - 4-9°C;

на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3°C (крім півдня та Закарпаття);

вдень температура становитиме 12-17°C, у Карпатах - 10-15°C;

у високогір’ї Карпат вночі можливі морози від 0°C до -3°C.



Прогноз погоди в Україні на 27 вересня (карта: УкрГМЦ)

Погода в Києві та області

На Київщині 27 вересня буде невелика хмарність та без опадів. Температура повітря вночі становитиме 1-6°C, місцями можливі заморозки на ґрунті 0-3°C.

Вдень - від 12°C до 17°C, у столиці стовпчики термометрів піднімуться до 15°C.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Небезпечні метеорологічні явища

УкрГМЦ також попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 27 вересня в Україні (крім південних областей та Закарпаття) очікуються заморозки на ґрунті 0-3°.

Рівень небезпечності - жовтий.

Синоптики радять аграріям та садівникам врахувати прогноз і вжити заходів для захисту врожаю.