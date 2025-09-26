ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украину идут заморозки: синоптики предупредили о резком похолодании уже ночью

Пятница 26 сентября 2025 15:33
UA EN RU
В Украину идут заморозки: синоптики предупредили о резком похолодании уже ночью Фото: В Украине возможны заморозки (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в ночь на субботу, 27 сентября, ожидаются заморозки на поверхности почвы. Осадки не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, погоду будет определять антициклон с центром над Балтикой. Осадков не прогнозируют, однако температура существенно снизится:

  • ночью на большей части территории ожидается 1-6°C, в южных областях, на Закарпатье и в Крыму - 4-9°C;
  • на поверхности почвы возможны заморозки 0-3°C (кроме юга и Закарпатья);
  • днем температура составит 12-17°C, в Карпатах - 10-15°C;
  • в высокогорье Карпат ночью возможны морозы от 0°C до -3°C.

В Украину идут заморозки: синоптики предупредили о резком похолодании уже ночью
Прогноз погоды в Украине на 27 сентября (карта: УкрГМЦ)

Погода в Киеве и области

В Киевской области 27 сентября будет небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6°C, местами возможны заморозки на почве 0-3°C.

Днем - от 12°C до 17°C, в столице столбики термометров поднимутся до 15°C.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Опасные метеорологические явления

УкрГМЦ также предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью 27 сентября в Украине (кроме южных областей и Закарпатья) ожидаются заморозки на почве 0-3°.

Уровень опасности - желтый.

Синоптики советуют аграриям и садоводам учесть прогноз и принять меры для защиты урожая.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве официально наступила метеорологическая осень - 24 сентября, на неделю позже нормы. Это определили по переходу среднесуточной температуры ниже +15°. Лето длилось с 21 мая по 23 сентября - 126 дней. Дата входит в число поздних, но рекордной не является.

Также мы рассказывали, что 26 сентября в Украине царит сухая и солнечная погода благодаря антициклону Petralilly над Балтикой. Температура днем достигнет +16° (на юге +18°), ночью на большей части территории возможны заморозки на почве. В Киеве будет до +15° днем. В выходные погода останется подобной, но в воскресенье ожидают дожди на севере и в столице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Гидрометцентр Осень
Новости
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"