В Україну йдуть дощі та грози: прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні наступного тижня буде теплою, але не спекотною. У низці областей очікуються дощі у період з 8 до 12 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Тиждень почнеться з дощів. Сухо буде лише у Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях. На решті території дощі з грозами.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Вже у вівторок, 9 вересня, дощі накриють вже всю територію України. Крім північних областей, також очікуються грози.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 10 вересня, дощі почнуть відступати. За прогнозом синоптиків, опади очікуються у південних та частині західних регіонів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 11 вересня, майже по всій Україні буде сонячна погода. Лише у Закарпатській та Львівській областях короткочасні дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Під кінець тижня дощова погода накриє більше західних областей України.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
За словами синоптиків, поки в Україні триває метеорологічне літо, а так зване "бабине літо" ще не настало. При цьому метеорологічна осінь настає, коли температура повітря кілька днів поспіль тримається у районі +15 градусів і не підіймається вище.
Детальніше про погоду у вересні - в бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла синоптик Наталія Птуха.