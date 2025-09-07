В Україну йдуть дощі та грози: прогноз погоди на тиждень

Погода вересень

За словами синоптиків, поки в Україні триває метеорологічне літо, а так зване "бабине літо" ще не настало. При цьому метеорологічна осінь настає, коли температура повітря кілька днів поспіль тримається у районі +15 градусів і не підіймається вище.

Детальніше про погоду у вересні - в бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла синоптик Наталія Птуха.