В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

Погода в Украине на следующей неделе будет теплой, но не жаркой. В ряде областей ожидаются дожди в период с 8 по 12 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Неделя начнется с дождей. Сухо будет только в Волынской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории дожди с грозами.
Уже во вторник, 9 сентября, дожди накроют уже всю территорию Украины. Кроме северных областей, также ожидаются грозы.
В среду, 10 сентября, дожди начнут отступать. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются в южных и части западных регионов.
В четверг, 11 сентября, почти по всей Украине будет солнечная погода. Лишь в Закарпатской и Львовской областях кратковременные дожди.
Под конец недели дождливая погода накроет больше западных областей Украины.
По словам синоптиков, пока в Украине продолжается метеорологическое лето, а так называемое "бабье лето" еще не наступило. При этом метеорологическая осень наступает, когда температура воздуха несколько дней подряд держится в районе +15 градусов и не поднимается выше.
Подробнее о погоде в сентябре - в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.