В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

Погода сентябрь

По словам синоптиков, пока в Украине продолжается метеорологическое лето, а так называемое "бабье лето" еще не наступило. При этом метеорологическая осень наступает, когда температура воздуха несколько дней подряд держится в районе +15 градусов и не поднимается выше.

Подробнее о погоде в сентябре - в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.