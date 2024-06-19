В Україну йдуть дощі з грозами, а спека відступає: прогноз погоди на завтра

У четвер, 20 червня, в частині областей України очікуються короткочасні дощі з грозами. При цьому спека послабне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.

"20 червня в Україну завітає атмосферний фронт. Тому в західних, північних областях, місцями у центральній частині та ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами", - повідомила вона.

Вдень температура повітря становитиме +22 +27 градусів.

При цьому на півдні і сході ще буде спекотна погода, завтра вдень очікується +28 +33 градуси.

Крім того, завтра в більшості областей України очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Києві

У Києві у середу спека послабне до +22 +24 градусів. Місцями пройдуть короткочасні дощі та прогримять грози. До того ж в столиці передбачається сильний північно-західний вітер.