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В Украину идут дожди с грозами, а жара отступает: прогноз погоды на завтра

Среда 19 июня 2024 13:22
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В Украину идут дожди с грозами, а жара отступает: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 20 июня, в части областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом жара ослабнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.

"20 июня в Украину придет атмосферный фронт. Поэтому в западных, северных областях, местами в центральной части и вечером в Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами", - сообщила она.

Днем температура воздуха составит +22 +27 градусов.

При этом на юге и востоке еще будет жаркая погода, завтра днем ожидается +28 +33 градуса.

Кроме того, завтра в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер преимущественно северо-западного направления, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве в среду жара ослабнет до +22 +24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. К тому же в столице предвидится сильный северо-западный ветер.

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