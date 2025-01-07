В Україну йде значне потепління: якою буде погода 8 січня

В Україні у середу, 8 січня, очікується потепління. В Україні переважно буде сухо, а опади ймовірні лише в Карпатах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її даними, 8-го січня стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах від +4 до +9 градусів, а на заході місцями від +9 до +11 градусів. Що стосується центральних областей очікується від +7 до +12 градусів, а в південній частині очікуються від +9 до +14 градусів.

Також завтра буде вітер буде із південного заходу, рвучким, часом навіть сильним. Найближчої ночі пройдуть дощі в західних областях, ближче до Карпат - із мокрим снігом.

Синоптик зазначила, що вдень у середу в Україні переважно сухо, опади ймовірні лише в Карпатах. А вже ввечері 8-го січня очікується дощ, місцями з мокрим снігом на заході та півночі України.

Погода 8 січня у Києві

У Києві у середу буде тепло. Вночі від +2 до +4 градусів, а вдень від +5 до +7 градусів.

Більша частина доби 8-го січня - без опадів, лише завтра ввечері пройде у столиці дощ. Вітер південно-західний, помірний.

Діденко зауважила, що у період 9-10 січня в Україні також втримається тепла погода, а з 11-го січня до нас прийде похолодання. Воно не буде сильним, вночі до невеликих "мінусів", а в денні години від 2 морозу до 3 тепла.