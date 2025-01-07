ua en ru
Вт, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україну йде значне потепління: якою буде погода 8 січня

Вівторок 07 січня 2025 14:23
UA EN RU
В Україну йде значне потепління: якою буде погода 8 січня Ілюстративне фото: українцям розповіли про погоду 8 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 8 січня, очікується потепління. В Україні переважно буде сухо, а опади ймовірні лише в Карпатах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її даними, 8-го січня стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах від +4 до +9 градусів, а на заході місцями від +9 до +11 градусів. Що стосується центральних областей очікується від +7 до +12 градусів, а в південній частині очікуються від +9 до +14 градусів.

Також завтра буде вітер буде із південного заходу, рвучким, часом навіть сильним. Найближчої ночі пройдуть дощі в західних областях, ближче до Карпат - із мокрим снігом.

Синоптик зазначила, що вдень у середу в Україні переважно сухо, опади ймовірні лише в Карпатах. А вже ввечері 8-го січня очікується дощ, місцями з мокрим снігом на заході та півночі України.

Погода 8 січня у Києві

У Києві у середу буде тепло. Вночі від +2 до +4 градусів, а вдень від +5 до +7 градусів.

Більша частина доби 8-го січня - без опадів, лише завтра ввечері пройде у столиці дощ. Вітер південно-західний, помірний.

Діденко зауважила, що у період 9-10 січня в Україні також втримається тепла погода, а з 11-го січня до нас прийде похолодання. Воно не буде сильним, вночі до невеликих "мінусів", а в денні години від 2 морозу до 3 тепла.

Нагадаємо, за даними синоптиків, січень 2025 року в Україні буде тепліше, ніж зазвичай.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Вперше в історії: український пілот F-16 встановив рекорд зі збиття ракет за один виліт
Вперше в історії: український пілот F-16 встановив рекорд зі збиття ракет за один виліт
DAILY
Ірина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Росією у 2025 році не запрацює, але будуть зрушення
Юлія Акимова, Юрій Дощатов Ірина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Росією у 2025 році не запрацює, але будуть зрушення