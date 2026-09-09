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В Україну йде тепле повітря з півдня: де завтра буде найcпекотніше

07:00 09.09.2026 Ср
1 хв
Найгарячіше буде в одному регіоні
aimg Олена Чупровська
В Україну йде тепле повітря з півдня: де завтра буде найcпекотніше Фото: якою буде погода в Україні 9 вересня (Getty Images)
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У середу, 9 вересня, над Україною запанує область підвищеного тиску, тому дощу синоптики не обіцяють. Натомість із півдня прийде тепліше повітря, і найбільше прогріються західні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Фейсбуці.

Яка погода очікується 9 вересня

Прохолодне повітря, що трималося над країною попередні дні, поступово відступає на схід. Йому на зміну приходить тепліша повітряна маса з півдня.

Найпомітніше потепління відчують мешканці західних областей - саме там повітря прогріється найдужче протягом дня.

В Україну йде тепле повітря з півдня: де завтра буде найcпекотнішеФото: погода в Україні 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Скільки градусів обіцяють удень

Удень термометри покажуть 23-28 градусів тепла. Прохолодніше буде на сході та північному сході країни - там очікується 20-25 градусів.

Опадів не передбачається.

Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що чуток про спеку до +33 градусів найближчим часом не варто чекати.

За її словами, показники на балконних термометрах на сонці не відображають реальну температуру повітряної маси.

Як повідомляло РБК-Україна, Всесвітня метеорологічна організація попереджала, що кліматичне явище Ель-Ніньйо стрімко посилюється й може стати найпотужнішим за останню тисячу років.

Наслідками можуть стати нові температурні рекорди, посухи та повені в різних частинах світу.

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