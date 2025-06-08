В Україну йде спека до +37 і грози з градом: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики попереджав що урожай зернових в Україні у 2025 році може скоротитися на 10%. За його словами, причина зниження врожаю - аномально тепла зима.

У Нацбанку оцінили, чи загрожує Україні новий стрибок цін через неврожай.

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