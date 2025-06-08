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В Україну йде спека до +37 і грози з градом: прогноз погоди на сьогодні

Фото: українців 8 червня чекає спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у неділю, 8 червня, буде спекотною. Однак у низці областей очікуються дощі з грозами, градом і шквалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вдень на заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях можливі короткочасні дощі з грозами. Місцями прогнозується град і шквали 15-20 м/с.

На решті території - сухо й спекотно, вітер - південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • на півночі: вдень +27 +34 градуси; вночі +18 +22;
  • на сході: вдень +32 +37; вночі +18 +21 градус;
  • у центрі: вдень +29 +33 градуси; вночі +16 +20;
  • на півдні: вдень +31 +37 градусів; вночі +17 +20 градусів;
  • на заході вдень +25 +28; вночі +16 +19 градусів;

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер - південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть +32 +34 градуси.

 

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики попереджав що урожай зернових в Україні у 2025 році може скоротитися на 10%. За його словами, причина зниження врожаю - аномально тепла зима.

У Нацбанку оцінили, чи загрожує Україні новий стрибок цін через неврожай.

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