В Украину идет жара до +37 и грозы с градом: прогноз погоды на сегодня

По данным синоптиков, днем на западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях возможны кратковременные дожди с грозами. Местами прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории - сухо и жарко, ветер - юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

на севере: днем +27 +34 градуса; ночью +18 +22;

на востоке: днем +32 +37; ночью +18 +21 градус;

в центре: днем +29 +33 градуса; ночью +16 +20;

на юге: днем +31 +37 градусов; ночью +17 +20 градусов;

на западе днем +25 +28; ночью +16 +19 градусов;

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер - юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут +32 +34 градуса.