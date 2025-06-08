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В Украину идет жара до +37 и грозы с градом: прогноз погоды на сегодня

Фото: украинцев 8 июня ждет жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в воскресенье, 8 июня, будет жаркой. Однако в ряде областей ожидаются дожди с грозами, градом и шквалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, днем на западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях возможны кратковременные дожди с грозами. Местами прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории - сухо и жарко, ветер - юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +27 +34 градуса; ночью +18 +22;
  • на востоке: днем +32 +37; ночью +18 +21 градус;
  • в центре: днем +29 +33 градуса; ночью +16 +20;
  • на юге: днем +31 +37 градусов; ночью +17 +20 градусов;
  • на западе днем +25 +28; ночью +16 +19 градусов;

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер - юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут +32 +34 градуса.

 

 

Напомним, ранее министр аграрной политики предупреждал что урожай зерновых в Украине в 2025 году может сократиться на 10%. По его словам, причина снижения урожая - аномально теплая зима.

В Нацбанке оценили, грозит ли Украине новый скачок цен из-за неурожая.

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