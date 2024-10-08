В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала дату

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Синоптик на завтра прогнозирует температуру от +18 до +23 градусов по всей стране, а на юге местами воздух прогреется до +25 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет несколько прохладнее - около +17+19 градусов.

Такие комфортные условия продлятся и 10 октября. В Киеве 9 октября также ожидается теплая погода - до +20 градусов и солнечное небо.

Похолодание в Украине

Однако осенняя идиллия продлится не долго. Уже в субботу, 12 октября, в Киеве резко похолодает и ожидаются сильные дожди. Похолодание охватит не только Киев, но и южные и восточные регионы Украины уже с воскресенья.