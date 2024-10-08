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В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала дату

Вторник 08 октября 2024 13:14
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В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала дату Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 9 октября, украинцев ожидает приятный осенний сюрприз - теплая, сухая и солнечная погода. Однако идиллия продержится недолго.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Синоптик на завтра прогнозирует температуру от +18 до +23 градусов по всей стране, а на юге местами воздух прогреется до +25 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет несколько прохладнее - около +17+19 градусов.

Такие комфортные условия продлятся и 10 октября. В Киеве 9 октября также ожидается теплая погода - до +20 градусов и солнечное небо.

Похолодание в Украине

Однако осенняя идиллия продлится не долго. Уже в субботу, 12 октября, в Киеве резко похолодает и ожидаются сильные дожди. Похолодание охватит не только Киев, но и южные и восточные регионы Украины уже с воскресенья.

Погода в октябре в Украине

Октябрь 2024 года в Украине начался с дождей, которые достигли своего пика в минувшие выходные, 5-6 октября. В частности, Киев накрыл сильный ливень, из-за которого коммунальные службы боролись с подтоплениями, а экскурсии были отменены.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского зафиксировали новый рекорд количества осадков в сутки для Киева 6 октября. Рекорд превысил показатели, которые держались с 1970 года.

Больше о прогнозе погоды на эту неделю – читайте в материале РБК-Украина.

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