В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала дату
В среду, 9 октября, украинцев ожидает приятный осенний сюрприз - теплая, сухая и солнечная погода. Однако идиллия продержится недолго.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.
Синоптик на завтра прогнозирует температуру от +18 до +23 градусов по всей стране, а на юге местами воздух прогреется до +25 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет несколько прохладнее - около +17+19 градусов.
Такие комфортные условия продлятся и 10 октября. В Киеве 9 октября также ожидается теплая погода - до +20 градусов и солнечное небо.
Похолодание в Украине
Однако осенняя идиллия продлится не долго. Уже в субботу, 12 октября, в Киеве резко похолодает и ожидаются сильные дожди. Похолодание охватит не только Киев, но и южные и восточные регионы Украины уже с воскресенья.
Погода в октябре в Украине
Октябрь 2024 года в Украине начался с дождей, которые достигли своего пика в минувшие выходные, 5-6 октября. В частности, Киев накрыл сильный ливень, из-за которого коммунальные службы боролись с подтоплениями, а экскурсии были отменены.
В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского зафиксировали новый рекорд количества осадков в сутки для Киева 6 октября. Рекорд превысил показатели, которые держались с 1970 года.
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