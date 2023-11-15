В Украине идет резкое похолодание до -14 и снег: названа дата

В Украине с 19 по 23 ноября ожидается сильное похолодание. Кое-где температура будет опускаться до -14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко .

Ожидается сильное похолодание

С 19-го по 23-е в Украине ожидается сильное похолодание. Температура воздуха упадет до небольших "минусов". В ночные часы 23-го и 24-го ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумская, Полтавская и Харьковская области) температура упадет до -10 - -14 градусов.

В частности есть высокая вероятность снега во многих областях.

Погода 16-го ноября

По словам Диденко, в Украине местами ожидается небольшой дождь, а в отдельных районах Киевской, Черниговской, Сумской - мокрый снег. Между тем в большинстве западных областей осадки могут прекратиться. В частности повсеместно усилится ветер до штормовых порывов.

Что говорят в украинском гидрометеорологическом центре

"Облачно. небольшие дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом; днем на северо-востоке страны умеренные осадки, в западных и юго-западных областях без осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +2 до +4 ночью и от +3 до +7 днем;

на севере будет колебаться от +4 до +7 ночью и от +4 до +7 днем;

на юге будет колебаться от +6 до +10 ночью и от +8 до +13 днем;

на востоке будет колебаться от +4 до +7 ночью и от +6 до +1 днем.

Фото: погода на завтра, 16 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Небольшой дождь, по области местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по области отдельные порывы 15-18 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью и днем +2 - +7, а в Киеве - +5 - +7 соответственно.