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В Україну йде прохолода з Балтики: де чекати дощів і гроз 12 серпня

07:00 12.08.2026 Ср
2 хв
Спека відступить, але не всюди
aimg Олена Чупровська
В Україну йде прохолода з Балтики: де чекати дощів і гроз 12 серпня Фото: погода в Україні 12 серпня (Getty Images)
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12 серпня, більшість областей України нарешті відпочине від задухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Погода 12 серпня по Україні

Мінлива хмарність без опадів утримається практично по всій території. Виняток - південний схід країни, де вдень місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу і нестимуть прохолодне повітря. У більшості областей воно відчуватиметься однаково як вночі, так і вдень.

Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск інтенсивно зростатиме.

В Україну йде прохолода з Балтики: де чекати дощів і гроз 12 серпняФото: якою буде погода в Україні 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Вдень повітря прогріється до - до +21...+26°. Найхолодніше буде на заході.

На півдні та сході країни збережеться тепло - вночі +18...+23°, вдень +28...+33°.

Погода на Київщині та в Києві

У Києві та області 12 серпня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

По області вдень +21...+26°. У столиці - близько +25.

Раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала, що потужна хвиля спеки поступово відступає від України, а на зміну їй приходить атмосферний фронт з дощами й грозами.

За її словами, вже з наступного тижня температура мала стабілізуватися на рівні звичних для серпня показників.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що значну територію країни увечері та вночі 11 серпня можуть накрити короткочасні грозові дощі.

Вона додавала, що вже із середи спека піде на спад, а комфортна погода протримається кілька днів, перш ніж повернутися на вихідних.

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