В Украине идет прохлада из Балтики: где ждать дождей и гроз 12 августа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook .

Погода 12 августа

Облачно без осадков сохранится практически по всей территории. Исключение - юго-восток страны, где днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада и нести прохладный воздух. В большинстве областей оно будет ощущаться одинаково как ночью, так и днем.

Ветер северо-западный, скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Фото: какой будет погода в Украине 12 августа (инфографика РБК-Украина)

Днем воздух прогреется до - до +21...+26°. Холоднее всего будет на западе.

На юге и востоке страны сохранится тепло - ночью +18...+23°, днем +28...+33°.

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киеве и области 12 августа также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

По области днем +21…+26°. В столице - около +25.

Ранее начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, что мощная волна жары постепенно отступает от Украины , а на смену ей приходит атмосферный фронт с дождями и грозами.