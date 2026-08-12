ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине идет прохлада из Балтики: где ждать дождей и гроз 12 августа

07:00 12.08.2026 Ср
2 мин
Жара отступит, но не везде
aimg Елена Чупровская
В Украине идет прохлада из Балтики: где ждать дождей и гроз 12 августа Фото: погода в Украине 12 августа (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

12 августа, большинство областей Украины наконец-то отдохнет от удушья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Погода 12 августа

Облачно без осадков сохранится практически по всей территории. Исключение - юго-восток страны, где днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада и нести прохладный воздух. В большинстве областей оно будет ощущаться одинаково как ночью, так и днем.

Ветер северо-западный, скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

В Украине идет прохлада из Балтики: где ждать дождей и гроз 12 августаФото: какой будет погода в Украине 12 августа (инфографика РБК-Украина)

Днем воздух прогреется до - до +21...+26°. Холоднее всего будет на западе.

На юге и востоке страны сохранится тепло - ночью +18...+23°, днем +28...+33°.

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киеве и области 12 августа также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

По области днем +21…+26°. В столице - около +25.

Ранее начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, что мощная волна жары постепенно отступает от Украины , а на смену ей приходит атмосферный фронт с дождями и грозами.

По ее словам, уже на следующей неделе температура должна была стабилизироваться на уровне привычных для августа показателей.

Тем временем синоптикиня Наталья Диденко предупреждала, что значительную территорию страны вечером и ночью 11 августа могут накрыть кратковременные грозовые дожди.

Она добавляла, что уже со среды жара пойдет на убыль, а комфортная погода продержится несколько дней, прежде чем вернуться на выходные.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Погода
Новости
Оккупанты уничтожили ТЦ в Запорожье и оставили людей без света
Оккупанты уничтожили ТЦ в Запорожье и оставили людей без света
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном