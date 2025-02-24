В Україну йде потепління. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Сьогодні, 24 лютого, в Україні буде морозно і майже без опадів. А найближчими днями потепліє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"24 лютого буде в Україні переважно сонячним, без істотних опадів. Лише в східних областях пройде невеликий сніг, та й той під кінець дня припинятиметься. Морози ще затримаються", - розповіла вона.

Протягом дня понеділка передбачається найтепліша погода у західних областях України, +2...+6 градусів.

"У більшості областей буде от -3...+2 градусів. Найхолоднішою поки що залишається східна частина, вдень -3..-7 градусів", - додала синоптик.

Погода у Києві та потепління в Україні

У Києві 24 лютого без опадів, вдень 0...-2 градусів. Але із 25-26 лютого морози послабшають, температура повітяря почне поступово підвищуватися.

"Схід ще побуде у морозах, там послаблення більш вірогідне під 1 березня", - зазначила Діденко.