В Україну йде похолодання та небезпечні погодні умови: яким областям приготуватись

13:51 26.03.2026 Чт
2 хв
Синоптики назвали дату зміни погоди
aimg Олена Чупровська
Фото: погода готує неприємний сюрприз (Getty Images)

Четвер і п'ятниця - останні теплі дні цього тижня. Вже в суботу погода різко зміниться: прийде похолодання, а в Карпатах взагалі є небезпека сходу лавин.

27 березня: останній теплий день

У п'ятницю більшість регіонів ще насолодиться плюсовою температурою:

  • +12...+18°С - у більшості областей України
  • +8...+11°С - на Харківщині, Сумщині та Полтавщині
  • +15°С - у Києві.

Дощі можливі місцями на сході країни. На решті території - без істотних опадів.

Укргідрометцентр підтверджує слова Діденко - опади очікуються на Луганщині, Сумщині та Харківщині.

Фото: більшість регіонів будуть без опадів 27 березня (скриншот з сайту Укргідрометцентру)

Синоптики попереджають, що у суботу температура піде вниз.

Окремо Укргідрометцентр оголосив попередження для гірських районів. 26-27 березня через відлигу на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3-й рівень.

Під загрозою - північно-східні та північно-західні схили.

Нагадаємо, РБК-України писало, що через частину країни пройде смуга прохолоднішого повітря. За прогнозами, синоптична ситуація змінюватиметься відчутніше, ніж характер погоди.

Березень ще встигне здивувати майже літнім теплом, втім, розслаблятися зарано. Вночі можуть бути морози, але можливе і тотальне похолодання.

