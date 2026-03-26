В Україну йде похолодання та небезпечні погодні умови: яким областям приготуватись

27 березня: останній теплий день

У п'ятницю більшість регіонів ще насолодиться плюсовою температурою:

+12...+18°С - у більшості областей України

- у більшості областей України +8...+11°С - на Харківщині, Сумщині та Полтавщині

- на Харківщині, Сумщині та Полтавщині +15°С - у Києві.

Дощі можливі місцями на сході країни. На решті території - без істотних опадів.

Укргідрометцентр підтверджує слова Діденко - опади очікуються на Луганщині, Сумщині та Харківщині.

Фото: більшість регіонів будуть без опадів 27 березня (скриншот з сайту Укргідрометцентру)

Синоптики попереджають, що у суботу температура піде вниз.

Окремо Укргідрометцентр оголосив попередження для гірських районів. 26-27 березня через відлигу на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3-й рівень.

Під загрозою - північно-східні та північно-західні схили.