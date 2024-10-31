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В Україну йде похолодання: коли та де випаде перший сніг

Фото: Мокрий сніг з дощем (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Перші дні листопада принесуть до України різке похолодання. У деяких регіонах випаде мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані Українського гідрометеорологічного центру.

За даними синоптиків, похолодання в Україні розпочнеться із суботи, 2 листопада. У більшості регіонів температура повітря вдень знизиться до +4…+6 градусів. Водночас у південних областях та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +11 градусів.

У п’ятницю та суботу опади не прогнозуються, однак українцям варто бути готовими до того, що посилиться вітер. У суботу очікується дощ, який перейде у мокрий сніг у неділю, 3 листопада, у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

У які дні буде найхолодніше

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що у суботу, 2 листопада, тепла погода затримається у південних областях, однак уже в неділю температура повітря знизиться і там.

"У поєднанні із сильним вітром, який гулятиме Україною і вихідними,  буде некомфортно, одягайтеся тепліше і щільніше", – попереджає синоптик.

У неділю температура повітря вночі знизиться до 0 градусів, а у частині регіонів стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів. Також очікується поривчастий вітер, який посилиться у п’ятницю та суботу. Вітер буде північно-західний, 9-14 м/с. Можливі пориви вітру до 17-22 м/с.

Прогноз погоди на неділю, 3 листопада (дані УкрГМЦ)

Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем і на понеділок, 4 листопада. До такої погоди варто бути готовими жителям Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Прогноз погоди на понеділок, 4 листопада (дані УкрГМЦ)

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає, що з 1 по 4 листопада в Харківській області очікується холодна, вітряна погода через вплив північно-західних циклонів. Прогнозуються опади: 3 листопада дощ перейде у сніг, можливе утворення снігового покриву до 5 см, а на дорогах — ожеледиця. Температура знизиться: вночі до -2°, а вдень коливатиметься від -1° до +4°. Швидкість вітру сягатиме 17-22 м/с.

Раніше РБК-Україна писало, що 1 листопада у Києві прогнозують теплу та вітряну погоду, без опадів, температура сягатиме +12...+14 °C. Однак уже з 2 листопада почне надходити холодне арктичне повітря.

Також ми розповідали, що 1 листопада на заході України, а також у Житомирській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Київській областях та в Києві можливі опади. Вночі збережеться плюсова температура: найтепліше буде на півдні – до +7 °C, найпрохолодніше на Харківщині – +2...+4 °C. Вдень у більшості областей прогнозують +11...+13 °C, на півдні та в Запорізькій області – до +16 °C, а на Луганщині – +9...+11 °C.

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