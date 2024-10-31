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Синоптик розповіла про погоду на перший день листопада в Україні

Україна, Четвер 31 жовтня 2024 13:25
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Синоптик розповіла про погоду на перший день листопада в Україні Фото: синоптик розповіла про погоду на 1 листопада в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 1 листопада, в Україні не буде дощів. Максимально термометри покажуть +20 градусів і не лише на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"1 листопада ще порадує теплом. Впродовж дня в п'ятницю в Україні очікується +12....+16 градусів, у Чернігівській та Сумській областях +9...+13 градусів, а в Одеській та в Чернівецькій областях місцями до +18....+20 градусів!" - розповіла вона.

Дощі 1 листопада в більшості областей України малоймовірні.

"Але листопад провістить про перехід на зрілу осінь сильним вітром. Завтра пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати штормових поривів до 15-20 м/с", - додала синоптик.

Погода у Києві і у вихідні

У Києві 1 листопада буде вітряно, без опадів, але ще тепло, вдень до +12...+14 градусів.

"У суботу та неділю, 2-3 листопада, в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження. Похолоднішає", - зазначила Діденко.

Зокрема, 2 листопада тепла погода ще затримається у південній частині Україні, проте вже 3 листопада і там відчутно знизиться температура повітря.

Детальніше про погоду на 1 листопада в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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