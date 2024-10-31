Синоптик розповіла про погоду на перший день листопада в Україні
Завтра, 1 листопада, в Україні не буде дощів. Максимально термометри покажуть +20 градусів і не лише на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"1 листопада ще порадує теплом. Впродовж дня в п'ятницю в Україні очікується +12....+16 градусів, у Чернігівській та Сумській областях +9...+13 градусів, а в Одеській та в Чернівецькій областях місцями до +18....+20 градусів!" - розповіла вона.
Дощі 1 листопада в більшості областей України малоймовірні.
"Але листопад провістить про перехід на зрілу осінь сильним вітром. Завтра пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати штормових поривів до 15-20 м/с", - додала синоптик.
Погода у Києві і у вихідні
У Києві 1 листопада буде вітряно, без опадів, але ще тепло, вдень до +12...+14 градусів.
"У суботу та неділю, 2-3 листопада, в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження. Похолоднішає", - зазначила Діденко.
Зокрема, 2 листопада тепла погода ще затримається у південній частині Україні, проте вже 3 листопада і там відчутно знизиться температура повітря.
Детальніше про погоду на 1 листопада в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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