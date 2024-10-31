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В Украину идет похолодание: когда и где выпадет первый снег

Фото: Мокрый снег с дождем (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Первые дни ноября принесут в Украину резкое похолодание. В некоторых регионах пройдет мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.

По данным синоптиков, похолодание в Украине начнется с субботы, 2 ноября. В большинстве регионов температура воздуха днем снизится до +4…+6 градусов. В то же время, в южных областях и на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +11 градусов.

В пятницу и субботу осадки не прогнозируются, однако украинцам следует быть готовыми к тому, что усилится ветер. В субботу ожидается дождь, который пройдет в мокрый снег в воскресенье, 3 ноября, в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В какие дни будет холоднее всего

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в субботу 2 ноября теплая погода задержится в южных областях, однако уже в воскресенье температура воздуха снизится и там.

"В сочетании с сильным ветром, который будет гулять по Украине и выходным, будет некомфортно, одевайтесь теплее и плотнее", – предупреждает синоптик.

В воскресенье температура воздуха ночью снизится до 0 градусов, а по части регионов столбики термометров опустятся до -3 градусов. Также ожидается порывистый ветер, который усилится в пятницу и субботу. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Возможны порывы ветра до 17-22 м/с.

Прогноз погоды на воскресенье, 3 ноября (данные УкрГМЦ)

Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и в понедельник, 4 ноября. К такой погоде следует быть готовым жителям Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Прогноз погоды на понедельник, 4 ноября (данные УкрГМЦ)

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает, что с 1 по 4 ноября в Харьковской области ожидается холодная, ветреная погода из-за влияния северо-западных циклонов. Прогнозируются осадки: 3 ноября дождь перейдет в снег, возможно образование снежного покрова до 5 см, а на дорогах - гололедица. Температура снизится: ночью до -2°, а днем будет колебаться от -1° до +4°. Скорость ветра будет достигать 17-22 м/с.

Ранее РБК-Украина писало, что 1 ноября в Киеве прогнозируют теплую и ветреную погоду, без осадков температура будет достигать +12...+14 °C. Однако уже со 2 ноября начнет поступать холодный арктический воздух.

Также мы рассказывали, что 1 ноября на западе Украины, а также Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Киевской областях и в Киеве возможны осадки. Ночью сохранится плюсовая температура: теплее всего будет на юге – до +7 °C, прохладнее всего в Харьковской области – +2...+4 °C. Днем в большинстве областей прогнозируют +11...+13°C, на юге и Запорожской области - до +16°C, а в Луганской области - +9...+11°C.

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