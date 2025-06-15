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В Україну йде похолодання: де чекати дощі, а де сонце і +28

Неділя 15 червня 2025 17:00
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В Україну йде похолодання: де чекати дощі, а де сонце і +28 Фото: як зміниться погода найближчими днями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У понеділок, 16 червня, погода в Україні буде переважно спокійною, без температурних перепадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують дощі лише на Лівобережжі, тоді як на Правобережжі переважатиме суха та сонячна погода.

Опади очікуються у східних та частині центральних областей. У південних, західних та північних регіонах переважно без опадів.

Сильний вітер триматиметься на більшій частині території України, окрім Луганщини, Донеччини та західних областей, де вітер буде помірним.

У більшості областей температура коливатиметься в межах +22…+27°C. У східній частині країни буде трохи свіжіше - до +19…+22°C.

Суттєвого потепління не прогнозується. Лише на півдні країни місцями температура може піднятися до +28…+30°C. А вже 20 червня (у п’ятницю) ймовірне короткочасне похолодання до +17…+22°C.

Погода в Києві

У Києві день обіцяє бути теплим до +23…+25°C, без опадів, із сонячною погодою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як контрастний травень 2025 року став майже світовим рекордом і куди приніс холодні аномалії.

Читайте також, чому спеціалісти радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

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