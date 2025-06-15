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В Украину идет похолодание: где ждать дожди, а где солнце и +28

Воскресенье 15 июня 2025 17:00
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В Украину идет похолодание: где ждать дожди, а где солнце и +28 Фото: как изменится погода в ближайшие дни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В понедельник, 16 июня, погода в Украине будет преимущественно спокойной, без температурных перепадов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют дожди только на Левобережье, тогда как на Правобережье будет преобладать сухая и солнечная погода.

Осадки ожидаются в восточных и части центральных областей. В южных, западных и северных регионах преимущественно без осадков.

Сильный ветер будет держаться на большей части территории Украины, кроме Луганщины, Донетчины и западных областей, где ветер будет умеренным.

В большинстве областей температура будет колебаться в пределах +22...+27°C. В восточной части страны будет немного свежее - до +19...+22°C.

Существенного потепления не прогнозируется. Лишь на юге страны местами температура может подняться до +28...+30°C. А уже 20 июня (в пятницу) вероятно кратковременное похолодание до +17...+22°C.

Погода в Киеве

В Киеве день обещает быть теплым до +23...+25°C, без осадков, с солнечной погодой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как контрастный май 2025 года стал почти мировым рекордом и куда принес холодные аномалии.

Читайте также, почему специалисты советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

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