В Украину идет похолодание: где ждать дожди, а где солнце и +28

В понедельник, 16 июня, погода в Украине будет преимущественно спокойной, без температурных перепадов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют дожди только на Левобережье, тогда как на Правобережье будет преобладать сухая и солнечная погода.

Осадки ожидаются в восточных и части центральных областей. В южных, западных и северных регионах преимущественно без осадков.

Сильный ветер будет держаться на большей части территории Украины, кроме Луганщины, Донетчины и западных областей, где ветер будет умеренным.

В большинстве областей температура будет колебаться в пределах +22...+27°C. В восточной части страны будет немного свежее - до +19...+22°C.

Существенного потепления не прогнозируется. Лишь на юге страны местами температура может подняться до +28...+30°C. А уже 20 июня (в пятницу) вероятно кратковременное похолодание до +17...+22°C.

Погода в Киеве

В Киеве день обещает быть теплым до +23...+25°C, без осадков, с солнечной погодой.