В Україну йде похолодання: чи очікувати перший сніг та якою буде погода до кінця місяця

Як зазначала синоптик, станом на вчорашній день середня температура по Україні була вище середні багаторічні показники на 1,8 градусів.

"Але ситуація буде змінюватися до норми на наступному тижні", - сказала вона, зазначивши що у понеділок, 13 листопада, вночі буде 0-6 градусів тепла, вдень - 3-9 градусів, на півдні вночі до 9 градусів, вдень до 12 градусів.

Сніг лише в Карпатах

Водночас сніг в Україні очікується лише в Карпатах, повідомила Голеня. "Погода на вихідних зміниться, оскільки буде активний циклон, будуть опади у вигляді дощу, у Карпатах - мокрий сніг. На високогір’ї Карпат температурний фон - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла", - сказала вона.

Прохолодна погода до кінця місяця

Попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близької до норми, або навіть нижче. Після 20 листопада очікується подальше похолодання, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла.

Потеплення до кінця місяця поки що не очікується. "На кінець місяця температурний фон очікується нижче за норму в окремі дні", - додала Голеня.