В Украину идет похолодание: ждать ли первого снега и какой будет погода до конца месяца

Как отмечала синоптик, по состоянию на вчерашний день средняя температура по Украине была выше средних многолетних показателей на 1,8 градуса.

"Но ситуация будет меняться к норме на следующей неделе", - сказала она, отметив, что в понедельник, 13 ноября, ночью будет 0-6 градусов тепла, днем - 3-9 градусов, на юге ночью до 9 градусов, днем до 12 градусов.

Снег только в Карпатах

В то же время, снег в Украине ожидается только в Карпатах, сообщила Голеня. "Погода в выходные изменится, поскольку будет активный циклон, будут осадки в виде дождя, в Карпатах - мокрый снег. На высокогорье Карпат температурный фон - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла", - сказала она.

Прохладная погода до конца месяца

Предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что температура в ноябре будет близка к норме или даже ниже. После 20 ноября ожидается предстоящее похолодание, когда ночью будет слабый мороз до 5 градусов, а дневная температура до 6 градусов тепла.

Потепление до конца месяца пока не ожидается. "К концу месяца температурный фон ожидается ниже нормы в отдельные дни", - добавила Голеня.