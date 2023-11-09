В Украину идет похолодание: ждать ли первого снега и какой будет погода до конца месяца

Атмосферный фронт на выходных принесет в Украину похолодание. Температура упадет до климатической нормы, и до конца месяца потепление не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отмечала синоптик, по состоянию на вчерашний день средняя температура по Украине была выше средних многолетних показателей на 1,8 градуса.

"Но ситуация будет меняться к норме на следующей неделе", - сказала она, отметив, что в понедельник, 13 ноября, ночью будет 0-6 градусов тепла, днем - 3-9 градусов, на юге ночью до 9 градусов, днем до 12 градусов.

Снег только в Карпатах

В то же время, снег в Украине ожидается только в Карпатах, сообщила Голеня. "Погода в выходные изменится, поскольку будет активный циклон, будут осадки в виде дождя, в Карпатах - мокрый снег. На высокогорье Карпат температурный фон - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла", - сказала она.

Прохладная погода до конца месяца

Предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что температура в ноябре будет близка к норме или даже ниже. После 20 ноября ожидается предстоящее похолодание, когда ночью будет слабый мороз до 5 градусов, а дневная температура до 6 градусов тепла.

Потепление до конца месяца пока не ожидается. "К концу месяца температурный фон ожидается ниже нормы в отдельные дни", - добавила Голеня.