В Україну йде перша спека: синоптик дала прогноз прогноз на завтра

В Україну йде перша спека, проте завтра в деяких регіонах очікуються дощі, місцями з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Facebook.
"Тиждень в Україні буде теплим і навіть прийде вже перша спека", - зазначила вона.
В Україні вночі очікується +10 +14 градусів, а на узбережжях морів +8 +11 градусів.
Вдень 21 травня передбачається +20 +27 градусів, де сильніше підтисне сонце, можливо й вище.
Однак завтра дощі, подекуди з грозами, пройдуть місцями в прикарпатських областях. Зокрема, у Волинській, Рівненській, а також у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській та Харківській областях. В інших регіонах буде без опадів.
Надалі тиждень в Україні очікується теплим, до помірної спеки.
Завтра у Києві очікується тепла погода з максимальною температурою повітря +24 +26 градусів. Дощ малоймовірний.
Зазначимо, що цього тижня в Україні погода буде дощовою, місцями, як із грозами, так і без них. Разом з тим до кінця тижня очікується спека, подекуди до +27 +28 градусів.
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