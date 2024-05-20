В Україну йде перша спека: синоптик дала прогноз прогноз на завтра

Зазначимо, що цього тижня в Україні погода буде дощовою, місцями, як із грозами, так і без них. Разом з тим до кінця тижня очікується спека, подекуди до +27 +28 градусів.

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