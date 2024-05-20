В Украину идет первая жара: синоптик дала прогноз прогноз на завтра

В Украину идет первая жара, однако завтра в некоторых регионах ожидаются дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталии Диденко в Facebook.
"Неделя в Украине будет теплой и даже придет уже первая жара", - отметила она.
В Украине ночью ожидается +10 +14 градусов, а на побережьях морей +8 +11 градусов.
Днем 21 мая предполагается +20 +27 градусов, где сильнее прижмет солнце, возможно и выше.
Однако завтра дожди, местами с грозами, пройдут местами в прикарпатских областях. В частности, в Волынской, Ровенской, а также в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях. В остальных регионах будет без осадков.
В дальнейшем неделя в Украине ожидается теплой, до умеренной жары.
Завтра в Киеве ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24 +26 градусов. Дождь маловероятен.
Отметим, что на этой неделе в Украине погода будет дождливая, местами, как с грозами, так и без них. Вместе с тем до конца недели ожидается жара, кое-где до +27+28 градусов.
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