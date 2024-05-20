В Україну йде перша спека: синоптик дала прогноз прогноз на завтра

В Україну йде перша спека, проте завтра в деяких регіонах очікуються дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Facebook.

"Тиждень в Україні буде теплим і навіть прийде вже перша спека", - зазначила вона.

В Україні вночі очікується +10 +14 градусів, а на узбережжях морів +8 +11 градусів.

Вдень 21 травня передбачається +20 +27 градусів, де сильніше підтисне сонце, можливо й вище.

Однак завтра дощі, подекуди з грозами, пройдуть місцями в прикарпатських областях. Зокрема, у Волинській, Рівненській, а також у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській та Харківській областях. В інших регіонах буде без опадів.

Надалі тиждень в Україні очікується теплим, до помірної спеки.

Погода в Києві

Завтра у Києві очікується тепла погода з максимальною температурою повітря +24 +26 градусів. Дощ малоймовірний.