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В Украину идет первая жара: синоптик дала прогноз прогноз на завтра

Понедельник 20 мая 2024 15:50
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В Украину идет первая жара: синоптик дала прогноз прогноз на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украину идет первая жара, однако завтра в некоторых регионах ожидаются дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталии Диденко в Facebook.

"Неделя в Украине будет теплой и даже придет уже первая жара", - отметила она.

В Украине ночью ожидается +10 +14 градусов, а на побережьях морей +8 +11 градусов.

Днем 21 мая предполагается +20 +27 градусов, где сильнее прижмет солнце, возможно и выше.

Однако завтра дожди, местами с грозами, пройдут местами в прикарпатских областях. В частности, в Волынской, Ровенской, а также в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях. В остальных регионах будет без осадков.

В дальнейшем неделя в Украине ожидается теплой, до умеренной жары.

Погода в Киеве

Завтра в Киеве ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24 +26 градусов. Дождь маловероятен.

Отметим, что на этой неделе в Украине погода будет дождливая, местами, как с грозами, так и без них. Вместе с тем до конца недели ожидается жара, кое-где до +27+28 градусов.

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