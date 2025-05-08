В Україну йде негода 9 травня: циклон, зливи і навіть сніг

Завтра, 9 травня, в Україну зайде циклон. Він принесе із собою дощі, місцями сильні, зниження температури, а в Карпатах сніг.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синотика Наталки Діденко.
"9 травня над південною частиною України розташується циклон. Він та його атмосферні фронти зумовлять завтра дощову погоду в більшості областей України. У Карпатах йтиме мокрий сніг!" - розповіла вона.
У центральних областях, у Одеській та Миколаївській областях можливі сильні опади, а на Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях - без істотних опадів.
Температура повітря протягом дня буде вкрай неоднорідною. А саме:
Як додала синоптик, у Києві на завтра дощі важко прогнозувати. Основна зона опадів 9 травня торкатиметься столиці, може бути щільніший дощ.
"Проте налаштовуйтесь на холодну, +10, +11 градусів, та вологу погоду", - зазначила Діденко.
Надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними і не виключена ймовірність заморозків при проясненнях, але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів, денні +12....+18 градусів "все ж трохи комфортніші".
У високогір'ї Карпат фіксувався сніг. Його випало близько 2 см впродовж минулої доби.
На горі Піп Іван сьогодні хмарно, туман, видимість обмежена. Штиль. Температура повітря -2 градусів.
Рятувальники радять утриматися від походів в гори на період ускладнення погодних умов. Вирушаючи в гори, варто стежити за оновленнями прогнозу погоди.
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