В Украину идет непогода 9 мая: циклон, ливни и даже снег: циклон, ливни и даже снег

Завтра, 9 мая, в Украину зайдет циклон. Он принесет с собой дожди, местами сильные, снижение температуры, а в Карпатах снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синотика Наталки Диденко.

"9 мая над южной частью Украины расположится циклон. Он и его атмосферные фронты обусловят завтра дождливую погоду в большинстве областей Украины. В Карпатах будет идти мокрый снег!" - рассказала она.

В центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки, а на Волыни, Ровенщине, а в дневные часы почти повсеместно в западных областях - без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня будет крайне неоднородной. А именно:

на западе, севере и на значительной территории центральных областей Украины +10..+14 градусов;

в южной части +12...+16 градусов, на Запорожье до +18, в Крыму +17+20 градусов;

в восточных областях ожидается +16...+21 градус.

Погода в Киеве и в ближайшие дни в Украине

Как добавила синоптик, в Киеве на завтра дожди трудно прогнозировать. Основная зона осадков 9 мая будет касаться столицы, может быть более плотный дождь.

"Однако настраивайтесь на холодную, +10, +11 градусов, и влажную погоду", - отметила Диденко.

В дальнейшем влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще будут оставаться холодными и не исключена вероятность заморозков при прояснениях, но днем потеплеет хотя бы на несколько градусов, дневные +12...+18 градусов "все же немного комфортнее".