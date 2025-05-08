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В Украину идет непогода 9 мая: циклон, ливни и даже снег: циклон, ливни и даже снег

Украина, Четверг 08 мая 2025 14:53
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В Украину идет непогода 9 мая: циклон, ливни и даже снег: циклон, ливни и даже снег Фото: синоптик дала прогноз на 9 мая в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 9 мая, в Украину зайдет циклон. Он принесет с собой дожди, местами сильные, снижение температуры, а в Карпатах снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синотика Наталки Диденко.

"9 мая над южной частью Украины расположится циклон. Он и его атмосферные фронты обусловят завтра дождливую погоду в большинстве областей Украины. В Карпатах будет идти мокрый снег!" - рассказала она.

В центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки, а на Волыни, Ровенщине, а в дневные часы почти повсеместно в западных областях - без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня будет крайне неоднородной. А именно:

  • на западе, севере и на значительной территории центральных областей Украины +10..+14 градусов;
  • в южной части +12...+16 градусов, на Запорожье до +18, в Крыму +17+20 градусов;
  • в восточных областях ожидается +16...+21 градус.

Погода в Киеве и в ближайшие дни в Украине

Как добавила синоптик, в Киеве на завтра дожди трудно прогнозировать. Основная зона осадков 9 мая будет касаться столицы, может быть более плотный дождь.

"Однако настраивайтесь на холодную, +10, +11 градусов, и влажную погоду", - отметила Диденко.

В дальнейшем влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще будут оставаться холодными и не исключена вероятность заморозков при прояснениях, но днем потеплеет хотя бы на несколько градусов, дневные +12...+18 градусов "все же немного комфортнее".

Снег в Карпатах

В высокогорье Карпат фиксировался снег. Его выпало около 2 см в течение минувших суток.

На горе Поп Иван сегодня облачно, туман, видимость ограничена. Штиль. Температура воздуха -2 градусов.

Спасатели советуют воздержаться от походов в горы на период осложнения погодных условий. Отправляясь в горы, стоит следить за обновлениями прогноза погоды.

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