В Україну йде ідеальна температура: синоптик дала прогноз на 21 травня

"Британські вчені (насправді всі вчені) кажуть, що ідеальна температура повітря для організму людини та, коли не треба витрачати калорії, щоб грітися чи навпаки, шукати способи охолодитися", - пише Діденко.

За її даними, мова про температуру повітря від +17 до +24 градусів - саме такі показники очікуються завтра в Україні.

Однак дощі 21-го травня ймовірні у західних областях, у центрі, на сході України. А ось у південній частині та на півночі України, окрім Сумщини, без істотних опадів.

Синоптик уточнила, що вітер завтра буде із заходу, помірний, у східних областях може бути сильним.

Погода у Києві

У Києві 21-го травня істотні опади малоймовірні. Стовпчик термометра протягом дня буде показувати до +22 градусів.

Нагадаємо, днями Діденко зазначила, що найближчого тижня Україна буде однією з найтепліших країн у Європі.

У другій половині тижня прогнозується значне потепління. Зокрема, у четвер, 22 травня, очікується від +20 градусів тепла. У п'ятницю температура повітря в більшості областей становитиме від +20 до +25 градусів.