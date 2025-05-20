В Украину идет идеальная температура: синоптик дала прогноз на 21 мая

"Британские ученые (на самом деле все ученые) говорят, что идеальная температура воздуха для организма человека та, когда не надо тратить калории, чтобы греться или наоборот, искать способы охладиться", - пишет Диденко.

По ее данным, речь о температуре воздуха от +17 до +24 градусов - именно такие показатели ожидаются завтра в Украине.

Однако дожди 21-го мая вероятны в западных областях, в центре, на востоке Украины. А вот в южной части и на севере Украины, кроме Сумщины, без существенных осадков.

Синоптик уточнила, что ветер завтра будет с запада, умеренный, в восточных областях может быть сильным.

Погода в Киеве

В Киеве 21-го мая существенные осадки маловероятны. Столбик термометра в течение дня будет показывать до +22 градусов.

Напомним, на днях Диденко отметила, что на ближайшей неделе Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

Во второй половине недели прогнозируется значительное потепление. В частности, в четверг, 22 мая, ожидается от +20 градусов тепла. В пятницу температура воздуха в большинстве областей составит от +20 до +25 градусов.