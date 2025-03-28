На Україну йде хвиля похолодання: чи будуть морози
В Україні у кінці березня та на початку квітня не прогнозується різкого похолодання. Проте в окремих регіонах можливе зниження температури та опади.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Температура найближчими днями
Вона зазначає, що загалом в Україні збережеться весняна погода з помірними коливаннями температури. Вночі повітря прогріватиметься до 0…+7°C, на півдні - до +10°C. У денні години температура становитиме +11…+18°C.
За словами експерта УкрГМЦ, у понеділок, 31 березня, у західних областях денна температура знизиться до +8…+13°C. У вівторок, 1 квітня, поступове зниження температури охопить і північні області: там вдень очікується +7…+12°C.
У південних регіонах поки що буде тепліше: вночі стовпчики термометрів будуть на рівні +5…+11°C, а вдень температура коливатиметься від +14 °C до +19°C.
У більшості регіонів України у період із 3 до 7 квітня вночі температура повітря становитиме +3…+9°C. Удень повітря прогріватиметься до +14…+20°C.
Однак 4 квітня в північних та східних областях можливе зниження температури до +7…+13°C.
Атмосферні фронти та можливі опади
За прогнозом синоптика, у період з 4 по 5 квітня погода стане більш похмурою. В багатьох регіонах проходитимуть атмосферні фронти, через що можливі опади та зниження температури.
Вночі температура опуститься до 0…+6°C. Вдень у більшості регіонів прогнозується +5…+12°C.
Чи очікувати морозів
Наталія Птуха говорить, що морози наприкінці березня та на початку квітня не прогнозуються. Температура залишатиметься в межах плюсових значень. Хоча місцями можливе тимчасове похолодання, загалом погода поступово теплішатиме.
Вона також акцентує увагу на тому, що прогнози оновлюються щодня, тож ситуація може змінитися.
Раніше РБК-Україна писало, що 28 березня в Україні зберігалося тепло і температура повітря прогрілася до до +12…+18°C, на півдні – до +20°C. Проте найближчими днями прогнозується різке похолодання: 30 березня температура знизиться на заході, півночі, у Черкаській, Вінницькій, Полтавській і Харківській областях до +8…+13°C. 31 березня у цих регіонах знову потеплішає. 1 квітня зниження температури очікується на заході, півночі та в центрі країни.
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