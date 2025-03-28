На Украину идет волна похолодания: будут ли морозы

В Украине в конце марта и в начале апреля не прогнозируется резкого похолодания. Однако в отдельных регионах возможно снижение температуры и осадки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

Температура в ближайшие дни

Она отмечает, что в целом в Украине сохранится весенняя погода с умеренными колебаниями температуры. Ночью воздух будет прогреваться до 0...+7°C, на юге - до +10°C. В дневные часы температура составит +11...+18°C.

По словам эксперта УкрГМЦ, в понедельник, 31 марта, в западных областях дневная температура снизится до +8...+13°C. Во вторник, 1 апреля, постепенное снижение температуры охватит и северные области: там днем ожидается +7...+12°C.

В южных регионах пока будет теплее: ночью столбики термометров будут на уровне +5...+11°C, а днем температура будет колебаться от +14 °C до +19°C.

В большинстве регионов Украины в период с 3 по 7 апреля ночью температура воздуха составит +3...+9°C. Днем воздух будет прогреваться до +14...+20°C.

Однако 4 апреля в северных и восточных областях возможно снижение температуры до +7...+13°C.

Атмосферные фронты и возможные осадки

По прогнозу синоптика, в период с 4 по 5 апреля погода станет более пасмурной. Во многих регионах будут проходить атмосферные фронты, из-за чего возможны осадки и снижение температуры.

Ночью температура опустится до 0...+6°C. Днем в большинстве регионов прогнозируется +5...+12°C.

Ожидать ли морозов

Наталья Птуха говорит, что морозы в конце марта и в начале апреля не прогнозируются. Температура будет оставаться в пределах плюсовых значений. Хотя местами возможно временное похолодание, в целом погода постепенно будет теплеть.

Она также акцентирует внимание на том, что прогнозы обновляются ежедневно, поэтому ситуация может измениться.