В Україну йде дуже високий стрибок температури: до +40 вже у найближчі тижні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, у понеділок, 15 липня, температура повітря сягне +29…+34°C у південних, східних і заощаджених центральних областях.

У північній частині очікується трохи свіжіше - до +30°C. На заході температура буде в межах +25…+29°C.

День пройде переважно без опадів. Лише ближче до вечора у західних регіонах дозволяє короткочасні дощі та грози , подекуди із поривчастим вітром і градом.

За попередніми прогнозами, вже у четвер-п'ятницю, 17–18 липня , на більшу частину країни відбудеться короткочасне похолодання.

Температура повітря триматиметься до +18…+25°C , на півдні та сході - до +26…+30°C . Та ця перерва в спеці буде нетривалою.

Орієнтовно з 22 липня , в Україні повернеться аномальна спека. Синоптики прогнозують, що температура повітря може піднятися до +35…+40°C і навіть вище .

Погода в Києві

У Києві понеділок 14-го липня буде сухим і сонячним. Максимальна температура повітря - +27…+29°C .