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В Україну йде дуже високий стрибок температури: до +40 вже у найближчі тижні

Неділя 13 липня 2025 16:14
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В Україну йде дуже високий стрибок температури: до +40 вже у найближчі тижні Фото: синоптики попередили про високий стрибок температури (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Синоптики попередили про високий стрибок температури повітря. Найближчими днями очікується коротке похолодання, однак потім повернеться справжня жара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, у понеділок, 15 липня, температура повітря сягне +29…+34°C у південних, східних і заощаджених центральних областях.

У північній частині очікується трохи свіжіше - до +30°C. На заході температура буде в межах +25…+29°C.

День пройде переважно без опадів. Лише ближче до вечора у західних регіонах дозволяє короткочасні дощі та грози , подекуди із поривчастим вітром і градом.

За попередніми прогнозами, вже у четвер-п'ятницю, 17–18 липня , на більшу частину країни відбудеться короткочасне похолодання.

Температура повітря триматиметься до +18…+25°C , на півдні та сході - до +26…+30°C . Та ця перерва в спеці буде нетривалою.

Орієнтовно з 22 липня , в Україні повернеться аномальна спека. Синоптики прогнозують, що температура повітря може піднятися до +35…+40°C і навіть вище .

Погода в Києві

У Києві понеділок 14-го липня буде сухим і сонячним. Максимальна температура повітря - +27…+29°C .

Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку. З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Крім того, ми пояснювали, як погода кінця червня вдарила по городах і полях.

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